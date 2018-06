Pendlerstrecke droht Sperre

Verkehrsmessungen an der Hinterwinklstraße in der Gemeinde Ebenau bestätigen jetzt, was die Anrainer schon vorher wussten. Die meisten Autos fahren mit zu hoher Geschwindigkeit in der 40er-Beschränkung. Das schnellste Fahrzeug war mit 99 km/h unterwegs. Jetzt steht sogar ein Fahrverbot für Pendler im Raum.