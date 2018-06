Frau (19) zwang ihren Ex mit Machete zum Sex

Den Ermittlern zufolge drang Samatha M. in das Haus ihres früheren Freundes ein und lauerte ihm dort mit der Machete auf. Als er nach Hause kam, überfiel sie ihn von hinten und zwang ihn mit der Machete in der Hand zum Sex. Nachdem der Mann seine Hose ausgezogen hatte, kletterte sie auf ihn und es kam zum Geschlechtsverkehr. Der Überfallene gab an, dass er „zu diesem Zeitpunkt nicht das Gefühl hatte, den Raum verlassen zu können, ohne verletzt zu werden“.