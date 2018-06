Polizei sucht nach Kirchdorfer Handyräubern

Ausgerechnet auf einem Spielplatz in Kirchdorf an der Krems wurde ein 37-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf war am 26. Juni um etwa 20 Uhr am Spielplatz nahe der evangelischen Kirche im Süden der Stadt mit seinem Hund unterwegs, als drei Männer auf ihn zukamen.