Ab Montag gilt die umstrittene Kurzparkzone

Die Stadt Salzburg erweitert ihre Kurzparkzonen, konkret wie berichtet in Salzburg-Süd. Dort wird die zwar gebührenfreie, aber zeitlich begrenzte „Blaue Zone“ bis zur Hellbrunner Brücke vergrößert. Die neue Regelung tritt ab Montag in Kraft und gilt nur an Werktagen zwischen 9 und 19 Uhr. Die Parkdauer ist auf drei Stunden begrenzt, eine Parkuhr ist Pflicht.