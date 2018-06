Für Lazio zahlt Berisha sogar drauf

Diesen Kontrakt gibt’s nun. Berisha dürfte seiner alten Agentur gar eine Abschlagszahlung geleistet haben. Salzburg kann sich dem Lazio-Deal nicht in den Weg stellen. Laut „Krone“-Info besitzt Berisha eine Ausstiegsklausel in Form einer fixen Ablösesumme. Die soll bei acht Millionen Euro liegen. Wenn Lazio demnach zu zahlen bereit ist, Berisha den Wechselwunsch deponiert, ist für den 25-Jährigen nach sechs Jahren in Salzburg sofort Schluss.