Die Must-haves für das perfekte Picknick

Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich endlich wieder am Himmel. Grund genug, den Liebsten einzupacken und sich am Wochenende auf ein Picknick ins Grüne zu begeben. City4U hat die ultimativen Must-haves: So wird euer Picknick garantiert unvergesslich! Top: Insgesamt werden fünf Packages mit zahlreichen Köstlichkeiten von Mautner Markhof verlost!