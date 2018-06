Bussarde schützen Brut und attackieren Jogger

Opfer verstehen zunächst nicht, weshalb so ein Angriff passiert, und reagieren geschockt. Der Bussard muss sein Nest bzw. seine Jungen beschützen. Kommt ein „Feind“ in die Nähe, hat er nur zwei Varianten: Angriff oder Flucht. Weil er mit dem Nest oder seinen Jungtieren an einen Ort gebunden ist, bleibt nur der Angriff, um den „Feind“ in die Flucht zu schlagen. Eine Mütze, noch besser ein Hut, schützt vor den scharfen Krallen. Wenn man sich der Gefahr bewusst ist, kann man einen Stock oder einen Ast in die Höhe halten. Der Bussard greift immer den höchsten Punkt an.