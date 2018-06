Minus 20 Prozent auf Cee-Lo Green in Wien

Das Jazz Fest Wien präsentiert seit geraumer Zeit auch immer wieder großartige Künstler, die nicht zwingend im Genre zu verorten sind. So kommt etwa der amerikanische Stilverweigerer Cee-Lo Green dieses Jahr am 6. Juli in die Wiener Staatsoper und wird garantiert mit rhythmischen Top-Songs begeistern. Bei uns bekommen Sie die Tickets dafür für kurze Zeit um 20 Prozent ermäßigt!