Junge Dealer: Jüngster Kunde ist erst 13 Jahre alt

Es ist ein Ermittlungserfolg für die Suchtmittelgruppe Murau. Die vier Jugendlichen wurden am Sonntag um 17.15 Uhr am Bahnhof von Unzmarkt von den Polizeibeamten angehalten, sie hatten abgepacktes Marihuana in der Gesamtmenge von 13 Gramm sowie ein Baggy mit einer noch nicht näher bestimmten pulvrigen Substanz bei sich. Das Marihuana dürfte teilweise für den Verkauf bestimmt gewesen sein. Am Abend warteten drei Personen (23, 18 und 13 Jahre alt) auf das Eintreffen der Dealer.