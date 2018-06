Nach Bienenstich verlor Lkw-Lenker Bewusstsein

Ein Bienenstich hatte am Montag im steirischen Kapfenberg schlimme Folgen: Dem betroffenen Lkw-Lenker (47) wurde schlecht, er verlor sogar kurze Zeit das Bewusstsein. Das Fahrzeug touchierte daraufhin mehrmals die Leitplanken und stürzte mehrere Meter tief in einen Graben, wo es in einer Baumgruppe hängen blieb.