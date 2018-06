Neue Ausbildung für Lehrer an PH

Das bedeutet, dass jene 80 Junglehrer, die derzeit ihre Ausbildung machen und am 3. Juli zum Bachelor graduieren, der letzte Jahrgang des „klassischen“ Hauptschul- bzw. Mittelschullehrer sind. „Ich habe durch die Vielfalt der Ausbildung und der tollen Praxis in den Klassen ein gutes Rüstzeug für die verschiedenen Facetten des Lehrberufes mitbekommen“, so Absolventin Maria Winkler.

Und damit geht eine 47-jährige pädagogische Ära zu Ende: 1971 wurde die Hauptschullehrer-Ausbildung an der Salzburger Pädak eingeführt, gut 6500 Studierende haben sie in der Form absolviert. Zuerst an der Pädak, ab 2007 an der PH und künftig mit der Uni.