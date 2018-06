Neue „Hotspots“ für Besucher beim Ironman

In der Ostbucht am Wörthersee ist der Ironman nicht zu übersehen: Die Expo und das Zielgelände werden schon aufgebaut. „Hier spielt es sich am Sonntag so richtig ab - die Athleten laufen erstmals in jeder Runde durchs Zielgelände“, so Managing Director Erwin Dokter. Bereits gegen 11.30 Uhr wird der Führende erstmals in der Ostbucht erwartet.