Nur 2:2 gegen Marokko: Videobeweis rettet Spanien!

Spanien ist damit schon 23 Partien ungeschlagen, um eine Fortsetzung dieser Serie geht es am Sonntag (16 Uhr) in Moskau gegen Russland. Den zweiten Gruppenplatz belegte Portugal. Der Europameister erreichte in der parallel stattfindenden Partie gegen den Iran ein 1:1 und spielt nun in der Runde der letzten 16 Teams am Samstag in Sotschi (20 Uhr) gegen Uruguay. Marokko kann nach zuvor knappen Niederlagen gegen den Iran und Portugal erhobenen Hauptes die Heimreise antreten.