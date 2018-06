2:2-Ausgleich: Spanien derzeit Gruppensieger!

Sergio Ramos: Videoclip als Sänger

Spaniens Kapitän Sergio Ramos hat sich kurz vor dem Duell als Sänger hervorgetan. Der spanische Verband veröffentlichte einen Videoclip mit einem neuen Lied des Abwehrchefs zusammen mit dem andalusischen Künstler Demarco Flamengo. „Otra estrella en tu corazón - Ein weiterer Stern in deinem Herzen“ heißt es in Anspielung auf den Stern, den die Mannschaften für einen WM-Titel auf dem Trikot tragen dürfen. Spanien war 2010 erstmals Weltmeister - mit Ramos damals in Südafrika. In dem Liedtext heißt es: „Vamos, Spanien, erhebe deine Stimme! Feuer uns an mit all deiner Kraft! Juble über das Tor!“