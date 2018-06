Stadtchef ohne Dienstauto: Reformeifer in Bruck

„Wünsche mir, dass alle mitgehen“

Um die Vorhaben umsetzen zu können, muss Bruck anderswo Geld sparen. So wird die Verwaltung völlig neu organisiert: Abteilungen werden zu wirtschaftlichen Unternehmen zusammengeführt, etwa die Bereiche Wirtschaftsbetrieb, Kanal, Wasser und Gärtnerei in einen Eigenbetrieb „Infrastruktur“. Zudem werden die vier GmbH (Stadtwerke, Wirtschaftsentwicklung, Kulturhaus, Oberaich KG) zu zwei konzentriert. „Ich wünsche mir, dass alle mitgehen. Wir werden aber niemanden halten, der in eine andere Richtung will. Wir brauchen alle Kräfte“, stellt Koch in Richtung Mitarbeiter in der Verwaltung klar.