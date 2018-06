Proteste gegen Grazer Murkraftwerk sind abgeebbt

Protestaktionen sind in den vergangenen Monaten eher selten geworden. Es scheint so, als hätten sich die Gegner des Murkraftwerks mittlerweile damit abgefunden, dass das Projekt nicht mehr zu stoppen ist. Die Arbeiten auf der Baustelle schreiten zügig voran. Bereits in einem Jahr soll die Staustufe in Betrieb gehen.