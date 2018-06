Gefährlicher Feuerbrand: Experten schlagen Alarm

So erkannt man den Feuerbrand

Am häufigsten beginnen Infektionen an Blüten und nach Hagel an unverholzten Trieben. Typisch sind Braun- oder Schwarzfärbung der erkrankten Pflanzenteile, die danach vertrocknen. Die Bakterien dringen in die Pflanze ein und verbreiten sich im Inneren weiter, der Befall kann daher je nach Empfindlichkeit der Pflanze weiter fortschreiten. Unter der Rinde frisch befallener Bäume ist das Holz rotbraun verfärbt.