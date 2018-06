Schildbürgerstreich: 1,5 Meter Abstand zu Radlern

Im Verkehrs- und Straßenrechtsamt meinte man es gut: Wegen des vermehrten Radfahrer-Aufkommens durch die Sperre der Eichstraßenbrücke wurden am Anfang und am Ende der Brücke in beide Fahrtrichtungen große Tafeln aufgestellt: „1,5 Meter Abstand halten!“ steht dort. Das ist aber beim Verkehrsaufkommen auf der Brücke so gut wie nie möglich.