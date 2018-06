Ein Poet zum Mieten für Liebesbriefe und mehr

„Wien ist eine Stadt mit viel Charakter und Persönlichkeit. Auf der Straße wird viel Lustiges erzählt. Genug Stoff für meine Alltagspoeten also.“ Auf der Homepage und Facebook-Seite der Wiener Alltagspoeten schreibt Rainer im Kolumnenstil über den vorherrschenden Zeitgeist in Wien. Zusätzlich sammelt der Journalist witzige Unterhaltungen oder Monologe, die Wiener in den Öffis oder auf der Straße aufgeschnappt und ihm zugesendet haben. Auch das wurde schnell zum Erfolg. Was wünscht sich der Poet zum Mieten also für die Zukunft? „Dass die Leute nicht aufhören, Poesie und Literatur zu lesen.“