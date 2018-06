Steirische Bienen haben den Winter gut überstanden

Nur im Burgenland waren Verluste geringer

Österreichweit gibt es rund 353.000 Bienenvölker. An der bundesländerweiten Erhebung haben 1391 Imkereien ihre Daten zur Verfügung gestellt. Erfasst wurden damit 28.373 Bienenvölker. Die höchste Verlustrate (14,5 Prozent) war von den 144 teilnehmenden Kärntner Imkereien zu verzeichnen. In ähnlicher Höhe (14,4 Prozent) lagen die Werte der 60 teilnehmenden Wiener Bienenzüchtern. In den weiteren Bundesländern pendelten die Verlustraten zwischen 12,3 (Niederösterreich) und 7,9 Prozent (Burgenland). In der Steirmark, wo 207 Imkereien an der Erhebung teilgenommen haben, waren es nur 8,2 Prozent!