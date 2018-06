Team von Grazer Uni holte mit Roboter WM-Titel

Weltweit beschäftigen sich Studierende mit der Entwicklung intelligenter Roboter. Einmal jährlich lassen sie im Rahmen des „RoboCup“ ihre „intelligenten Maschinen“ gegeneinander kicken, Katastropheneinsätze absolvieren, Haushaltsarbeiten erledigen und logistische Arbeiten absolvieren. Das Grazer Team GRIPS (Graz Robust and Intelligent Production System) hat jetzt mit seinem Sieg das Team aus Aachen vom bisherigen Siegerpodest gedrängt. Insgesamt sind in diesem Jahr etwa 4000 Teilnehmer in Teams aus 35 Staaten mit rund 5000 Robotiksystemen angetreten.