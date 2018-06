Saudi-arabische Pilotin gibt im F1-Cockpit Gas

Mit einer Runde in einem Formel-1-Rennwagen hat die saudische Unternehmerin Aseel al-Hamad das Ende des Autofahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien gefeiert. Die Motorsport-Funktionärin steuerte vor dem Grand Prix von Frankreich in Le Castellet einen Lotus-Renault aus dem Jahr 2012 über den Circuit Paul Ricard.