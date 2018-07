Das nackte Wien: Naturistenpark Lobau

In der Lobau befindet sich Österreichs größter gemeinnütziger Naturistenverein. 650 Mitglieder sind es derzeit. Auf dem sechs Hektar großen Gelände, auf dem man den Tag nackt verbringt, gibt es neben Plätzen für Feriengäste auch 160 Dauerstellplätze für Campingwägen. Zur Zeit sind alle besetzt, es gibt eine Warteliste. „Die Leute lieben das Ambiente, die Ruhe und Ordnung. Wir haben Feriengäste aus fast ganz Europa, die die Nähe zur City schätzen. In 35 Minuten ist man mit den Öffis am Stephansplatz“, erklärt Karl Nowotny. Da es an diesem Tag etwas kühler ist, sind auch hier fast alle bekleidet. „Nur weil ich Naturist bin, heißt das ja nicht, dass sich das ganze Leben nackt abspielt. Ich schmunzle ja zum Bespiel auch über Aktionen wie Nackt-Radfahren“, betont der Wiener.