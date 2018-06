NASA ermittelt von ISS aus Pflanzen-Stresspegel

Von der Internationalen Raumstation ISS aus will die NASA künftig die Temperatur und damit den Zustand von Pflanzen auf der Erde ermitteln - quasi Fiebermessen aus dem All. Dazu soll Ende des Monats ein Messgerät namens ECOSTRESS an Bord eines „Dragon“-Raumfrachters von SpaceX zum Außenposten der Menschheit im Weltall gebracht und dann außen an der ISS befestigt werden.