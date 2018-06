Rechtzeitig vor Grand Prix: Freie Fahrt auf S 36

Erst nach dem Moto-GP-Rennen in Spielberg am 12. August werden die Sanierungsarbeiten an dem sechs Kilometer langen Abschnitt wieder aufgenommen und dauern dann bis Ende November. Insgesamt sind es zwölf Kilometer der S 36, die - in vier Phasen unterteilt - erneuert werden. Die aktuell dritte Phase wurde Mitte März 2018 gestartet. Die Asfinag erneuert den Asphalt, die Leitschienen und Betonleitwände, die Entwässerungen, die Beschilderung und bei den Brücken die Abdichtungen sowie die Fahrbahnübergänge. Zusätzlich umfasst das Projekt auch die Neuerrichtung der Lärmschutzwände.