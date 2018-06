Müllsammler-Satellit von ISS ins All gestartet

Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hatte „RemoveDebris“ im April an Bord der unbemannte Raumkapsel „Dragon“ zur ISS geschickt. Der Mini-Satellit war vom Surrey Space Center der englischen Universität Surrey entwickelt worden. Das zerlegt in die Kapsel eingeladene und von der Crew der ISS wieder zusammengebaute System wurde am Mittwoch vergangener Woche mithilfe des Roboterarmes „Canadarm2“ aus der Luftschleuse eines ISS-Moduls ins All entlassen.