Jetzt rasen die verrückten Reichen Richtung Wien

Im Zuge der am 24. Juni in London gestarteten Modball-Rally drücken die Besitzer der Super-Flitzer kräftig auf die Tube, wenn sie über Monaco und Venedig ins imperiale Wien düsen. Die Regeln: 1. Der Schnellste gewinnt 2. Nicht von der Polizei erwischen lassen. Am 30. Juni werden die Luxus-Schlitten in Wien erwartet, die Rallye stoppt vor dem Hotel Imperial.