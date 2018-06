Fallschirm zu spät geöffnet: Basejumper (48) tot

Tragischer Unfall am Sonntagvormittag in den Dolomiten: Ein Brite ist beim Basejumping tödlich verunglückt. Nach dem Absprung von einem rund 3000 Meter hohen Berg in der norditalienischen Provinz Belluno in Venetien prallte der 48-Jährigen gegen einen Felsen. „Vermutlich hat er seinen Fallschirm zu spät geöffnet oder er kam zu nah an die Felswand“, berichtete ein örtlicher Polizeisprecher.