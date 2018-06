„Panne“ vor Wahl sagte tatsächlich Ergebnis voraus

Erste Proteste in Ankara, Istanbul und Izmir

Erste Demonstrationen gab es bereits am Sonntag vor Mitternacht. Vor der Parteizentrale der CHP, der größten Oppositionspartei, in Ankara versammelten sich zahlreiche Anhänger. Die Menge skandierte: „Wir werden gewinnen, indem wir Widerstand leisten!“, und „Recht, Justiz, Gerechtigkeit“. Nach Angaben der Plattform „dokuz8haber“ versammelten sich Oppositionelle auch vor den Bezirkswahlbehörden in den Istanbuler Stadtteilen Besiktas und Kadiköy. Die regierungskritische Online-Plattform sendika.org meldete, in Izmir hätten sich Oppositionelle zu einem Sitzstreik versammelt.