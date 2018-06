Bullen suchen ihre Traumform

Fix ist heute nur, dass Rose mit Honsak und Prevljak zwei Heimkehrer sowie mit Ludewig, van der Werff und Star Junuzovic fünf neue Gesichter begrüßen wird. Fest steht auch, dass die Bullen in 44 Tagen zur Traumform finden müssen. Am 7. oder 8. August steigt bereits das Hinspiel in Runde drei der Champions League-Quali. Bis dahin stehen fünf Testspiele (Auftakt am Freitag gegen Seekirchen), ein achttägiges Trainingslager in Bramberg, insgesamt rund 60 Trainingseinheiten am Programm.