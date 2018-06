8000 kamen zur Heiligen Messe im Grazer Stadtpark

Schonungsloses Schuldbekenntnis

Angetan zeigten sich viele der Zuhörer von den schonungslosen Worten des Schuldbekenntnisses am Beginn der Messe. Professor Helmut Loder von der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Graz benannte die Sünden der Kirchengeschichte, von der Gegenreformation über die Bekämpfung des Judentums bis zum „christlichen“ Ständestaat der Zwischenkriegszeit. „Religion, Kultur und Brauchtum schaffen Identität. Identität schafft Grenzen“, so Loder, der vor der Gefahr warnte, „sich von fremdenfeindlichen Stimmungen mitreißen zu lassen.“