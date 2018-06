Dieser Bulle steht vor Verlängerung

Am Montag ist’s soweit! Meister Salzburg startet mit dem Trainingsauftakt in Taxham in die neue Saison, in der der erstmalige Einzug in die Champions League angepeilt wird. Großer Unterschied zu vielen vergangenen Jahren: Ein radikaler Kader-Umbruch dürfte nicht stattfinden. Zeigt speziell die Situation im Mittelfeld.