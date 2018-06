Betrunkener Lenker rammte einen geparkten Reisebus

Gleich drei Alkolenker haben in der Nacht auf Sonntag im Pongau Unfälle verursacht. In Dorfgastein fuhr ein Mann mit über zwei Promille Alkohol im Blut mit seinem Pkw in einen geparkten Reisebus. In Bischofshofen touchierte ein Alkolenker mit seinem Wagen eine Straßenbegrenzung und verlor anschließend die Kontrolle über sein Auto und in St. Johann im Pongau stürzte laut Polizei ein Motorradfahrer.