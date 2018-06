PKW überschlug sich, 23-Jähriger verstarb

Oberösterreicher tödlich verletzt

Ein 23-jähriger Insasse aus Oberösterreich erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass ihm nicht mehr geholfen werden konnte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 19-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins LKH Salzburg eingeliefert, die übrigen Mitfahrer kamen mit Verletzungen ins Diakonissenkrankenhaus in Schladming.