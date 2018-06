Bub (11) stürzte beim Spielen durch Futterluke

Am Freitag wurde ein elfjähriger Grazer von seinem Schulfreund zur Geburtstagsfeier eingeladen. Diese fand im Haus des Großvaters in St. Oswald ob Eibiswald statt, wo die Buben auch übernachteten. Am Samstag gingen sie erst angeln, dann spielten sie auf dem Bauernhof. Dabei kam es gegen zehn Uhr zu einem folgenschweren Unglück.