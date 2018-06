Das sind die VIP-Girls vom Donauinselfest

Unter dem Motto „You are the party, I’m the guestlist!“ bietet der Vipservice by Monika Milde auch am Donauinselfest die ideale Betreuung der VIP-Gäste. Bereits am frühen Nachmittag stehen „ihre Girls“ an den unterschiedlichsten Positionen auf dem ganzen Insel-Areal verteilt. Unter anderem managen sie bei der spark7/Kronehit-Bühne die Gästeliste. „Wir wollen mit einem hohen Grad an gebotener Serviceleistung mit dazu betragen, die Qualität der Veranstaltung zu stärken und unvergessliche Momente zu bieten“, erklärt sie.