Randalierer wütete und verletzte sich dabei selbst Kopieren

In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierte ein Mann in St. Kanzian am Klopeiner See: Gegen 4 Uhr begann das Debakel. Der 34-jährige wurde von der Kellnerin aus einem Gastlokal verwiesen, da er nach dem Konsum mehrerer alkoholischer Getränke das Personal und andere Gäste beleidigte.