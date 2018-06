Schwaiger fordert Entlastung

„Für die Bevölkerung in unseren alpinen Regionen ist ein intakter Schutzwald essenziell“, sagt Landesrat Schwaiger und fügt an: „Hochwasser, Muren, Steinschlag, Rutschungen und Lawinen beeinträchtigen das Leben, die Sicherheit und das Wirtschaften der Bevölkerung.“ Das Bundesland Salzburg hat eine Fläche von exakt 7154,6 Quadratkilometern. Die Hälfte davon ist bewaldet. Nicht weniger als 60 Prozent davon schützen die Umgebung vor Naturgefahren - ein Viertel direkt vor Lawinen. Derzeit trägt der Grundeigentümer die gesamte Last bei der Erhaltung. „Im Hochwasserschutz finanzieren jene, die geschützt werden, über die Wasserverbände einen Teil der Baukosten. Schutzwalderhaltungsprojekte hingegen müssen von den Eigentümern, unterstützt durch Förderungen, alleine getragen werden“, erklärt der Landesrat. Er fordert daher, dass Nutznießer künftig stärker und unmittelbarer eingebunden werden. Ein intakter natürlicher Schutz ist deutlich günstiger als technische Verbauungen. Josef Schwaiger: „Vom Schutzwald haben alle etwas.“