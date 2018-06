Vorhang auf für die Geschichten der Steirer

Drei Produktionen in Graz

Gleich drei derartige Produktionen sind in der kommenden Saison am Schauspielhaus geplant: Neben Simon Windisch sucht Regisseurin Anja Michaela Wohlfahrt etwa nach Menschen, die an der Welt von morgen forschen - oder sich dieser völlig verweigern. Und Uta Plate beschäftigt sich in ihrem Projekt - ab Juni in Haus 1 zu sehen - mit der Familie der Zukunft: Leben Sie in einer Regenbogenfamilie oder polyamourösen Kommune? Sind alleinerziehend oder Teil einer Großfamilie? All diese Modelle möchte Plate zu einer Bühnenfamilie einen.