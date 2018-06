Hunde und Katzen suchen ein neues Zuhause

Mischling Dora, weiblich und kastriert, ist zwei Jahre alt und kommt aus einer Wohnungshaltung in Wien. Sie geht perfekt an der Leine, ist kinderfreundlich und katzenfreundlich. Noch dazu ist sie sehr lieb und anhänglich, kann alleine bleiben - also ein wirklicher Traumhund! Tierheim Parndorf, Tel.: 0699/109 67 245.