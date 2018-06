Flugreise nach Wien wurde zu Odyssee

Via München sollte Ernst S. von der deutschen Hauptstadt nach Wien fliegen. Die Reise wurde für ihn jedoch zu einer Odyssee. „Der Abflug in Berlin wurde ohne Angabe eines Grundes achtmal verschoben, zwischendurch der Weiterflug nach Wien gestrichen“, so der Leser. Außerdem habe es von der Airline keine Betreuungsleistungen, also Getränke oder Snacks, gegeben. Mit 4,5 Stunden Verspätung in München angekommen, wartete der nächste Ärger.