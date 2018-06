Literaturpreis: Schreiben gegen die Sucht

„Eigene Werke und die eigene Person öffentlich zu präsentieren hilft, das Selbstbewusstsein zu stärken, und die Verleugnung, die oft mit der Suchtproblematik verknüpft ist, aufzugeben. Man eröffnet damit sich selbst, aber auch anderen Betroffenen neue Wege“, so Psychiater und Suchtexperte Dr. Harald David, der den Literaturpreis in Zusammenarbeit mit Kurt Neuhold von der Initiative „Kunst im Grünen Kreis“ ins Leben rief. Künstler Ali Al Taiee konnte mit seinem Text ebenfalls überzeugen. Bei ihm war es Medikamentenabhängigkeit, die lange sein Leben bestimmte. Das Schreiben half ihm, Sorgen aufzuarbeiten. Heute ist er gesund, der Literaturpreis für ihn eine große Anerkennung: „Es ist eine Ermutigung, dass auch Suchtkranke wieder in ein normales Leben zurückfinden können.“