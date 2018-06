Südkoreas letzter Eisbär zieht ins kühlere England

"Ich hoffe nur, dass er seine letzten Lebensjahre glücklicher und in einer besseren Umgebung verbringt", sagte der Wärter Lee Kwang Hee und hielt dabei mit Mühe die Tränen zurück. "Tongki" selbst suchte unterdessen bei 30 Grad Celsius Außentemperatur Abkühlung in einem Pool. Benannt nach einer berühmten japanischen Comicfigur der 80er-Jahre, wurde "Tongki" in einem Zoo in der südlichen Stadt Masan geboren. Er ist inzwischen der letzte seiner Art in dem ostasiatischen Land, sein letzter Artgenosse in Everland starb bereits vor drei Jahren.