Wilde Bestien

Zwei Meldungen haben mich diese Woche erschauern lassen. Haben mir den Hals zugeschnürt und Tränen in die Augen getrieben: In Indien haben Männer bei Straßenbauarbeiten einen schlafenden Hund einfach mit heißem Asphalt überschüttet. Die Hälfte des Körpers steckte in der dampfenden, schwarzen Masse - das Tier hatte keine Chance sich daraus zu befreien. „Ich habe gehört, wie der Hund qualvoll jaulte und wollte helfen“ so eine Anrainerin. Doch die Arbeiter kannten keine Gnade. In der Türkei wurde in einem Wald ein Welpe gefunden, dem die Beine und der Schwanz abgeschnitten worden waren. Dieses junge Lebewesen kämpfte zwei Tage gegen den Tod. Doch sein kleiner Körper konnte diese Qualen nicht ertragen...