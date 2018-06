Alkoholisierter Sohn bedrohte Vater

Seinen Vater in Angst und Schrecken versetzt hat ein alkoholisierter 33-jähriger Klagenfurter Donnerstagabend in einem Mehrparteienwohnhaus in Krumpendorf. Der 33-Jährige trat die Eingangstür zur Wohnung seines 64-jährigen Vaters ein und bedrohte ihn. Der Vater alarmierte daraufhin die Polizei, die den Sohn aus der Wohnung verwiesen. Gegen den Klagenfurter wurde von den einschreitenden Beamten ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der StA Klagenfurt, sowie der BH Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden.