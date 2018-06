Gewinnen Sie einen Jahresvorrat Coca-Cola!

Für Abermillionen Menschen rund um den Globus herrscht alle vier Jahre für fünf Wochen der Ausnahmezustand. Nämlich dann, wenn sich die Welt um eine Kugel dreht und die besten Mannschaften der Welt um den FIFA-WM-Pokal spielen. Für eine ähnlich große Anzahl an Menschen herrscht in jedem Jahr während der warmen Monate ebenfalls Ausnahmezustand - nämlich dann, wenn der Griller einem Frühjahrsputz unterzogen und regelmäßig für BBQs benutzt wird. Fußball- und Grillprofis wissen dies natürlich zu kombinieren und so gibt es landauf und -ab WM-Partys mit Grillbegleitung - oder umgekehrt.