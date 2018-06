E-Mobilität im Schaufenster

Doppelte Premiere in Zell am See: Erstmals öffnete die größte Elektro-Mobilitätsmesse Europas, die IONICA, in Zell am See seine Pforten und es war der erste große Auftritt in der Öffentlichkeit für den neuen Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). „Die ersten Eindrücke waren super“, sagt der Landesrat, der viele Seiten der Elektor-Mobilität kennen lernte. Schnöll: „Für mich was es sehr spannend zu sehen wo sozusagen die Fronten verlaufen. Es wurde sehr kontroversiell argumentiert und diskutiert.“ Es ging neben den E-Antrieben auch um die Möglichkeiten von Wasserstoff.