Treffen Sie die Star-DJs am Electric Love Festival

Alle fünf Bühnen wurden neu designt, zudem wurden die Supermärkte auf den Camping-Areas neu gestaltet. Dazu kann sich das Aufgebot an Künstlern sehen lassen. Mehr als 120 Musiker konnten für das Festival gewonnen werden, darunter befinden sich so klingende Namen wie Armin van Buuren, The Chainsmokers, Marshmello, Rudimental, Steve Aoki, Axwell & Ingrosso oder Dimitri Vegas & Like Mike.