Familie mit Baby überfallen: Konto geplündert!

Als es um 10.30 Uhr läutete, stand ein Mann in Paketzusteller-Uniform vor der Wohnungstüre des Paares und behauptete, er habe etwas abzugeben. Der Bewohner öffnete - und plötzlich stürmten neben dem falschen Boten noch drei weitere, teils maskierte Männer herein. Sie drängten ihn - ungeachtet dessen, dass er seine kleine Tochter am Arm hatte - ins Innere, stießen ihn nieder und fesselten ihn an einen Sessel. Seine Lebensgefährtin, die sich zu dem Zeitpunkt im Schlafzimmer aufhielt, wurde dort ebenfalls mit Klebeband gefesselt und geknebelt.