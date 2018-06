Auf den Spuren von Felix Gottwald

„Ich habe selber Fußball in der Landesliga gespielt, aber wenn ich euch so anschaue, komme ich mir direkt unsportlich vor“, begrüßte Stefan Schnöll die Schüler im Universitäts- und Landessportzentrum Salzburg/Rif. Sie alle waren gekommen, um die Infrastruktur und das Angebot der Kaderschmiede kennenzulernen. Und um herauszufinden, welche Trainings- und auch Forschungsmöglichkeiten in Rif geboten werden. Und auch, wie man als Trainer für die Spitzensportler seine Leidenschaft Sport jeden Tag leben kann. „Der Olympic Day 2018 stand ganz unter dem Motto ‘Move, Learn, and Discover‘. Den Schülern macht es sichtlich Spaß, unsere vielseitigen Angebote in Rif kennenlernen und probieren zu können“, betonte Schnöll.